Woonbond mist compensatie voor gestegen huren in miljoenennota

AMSTERDAM (ANP) - De Woonbond reageert kritisch op de miljoenennota, waaruit naar voren komt dat huurders niet worden gecompenseerd voor hogere woonlasten. Weliswaar komen meer mensen volgend jaar in aanmerking voor huurtoeslag, maar die toeslag dekt volgens de belangenvereniging maar een deel van de gestegen huren.

De Woonbond verwijst naar een door de Tweede Kamer aangenomen motie voor structurele compensatie voor gestegen huur- en woonlasten. Nu het kabinet daar niet aan tegemoetkomt, roept de vereniging de Kamer op die compensatie alsnog af te dwingen.

"Dit kabinet beloofde veel, maar leverde niks", zegt directeur Zeno Winkels van de Woonbond. "Historisch hoge huurverhogingen, geen aanpak om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen en geen investeringen in de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Het kabinet schoot op al deze fronten tekort."