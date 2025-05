Wiersma ziet 'herkenbare aandachtspunten' in stikstofkritiek RvS

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma ziet 'een aantal herkenbare aandachtspunten' in de kritiek van de Raad van State op haar voorstel om de stikstofgrens te verhogen. De BBB-bewindsvrouw zegt zorgvuldig naar de kritiek te gaan kijken. "We willen daar op een verantwoorde wijze mee omgaan." Een meer inhoudelijke reactie op de kritiek van het adviesorgaan heeft Wiersma binnen een paar weken, schrijft ze in een Kamerbrief.

In een post op X voegt ze daaraan toe: "We gaan nu kijken hoe de rekenkundige ondergrens op een verantwoorde wijze kan worden ingevoerd." De nieuwe grens kan volgens Wiersma ingesteld worden, omdat "de stikstofneerslag onder die grens zo gering is, dat het model daar geen betrouwbare uitspraken meer over kan doen."

De Raad van State noemt het voorstel van Wiersma om de grens 200 keer hoger te leggen dan nu 'kwetsbaar' en wijst op mogelijke juridische risico's. Wiersma wil die grens hoger leggen, zodat bedrijven en boeren makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Op X stelt Wiersma dat "het voorkomen van schijnzekerheid" het doel is van het voorstel.

In haar rol als belangrijkste adviseur van de overheid waarschuwt de Raad van State dat het "allerminst zeker" is dat vergunningen die gebruikmaken van de nieuwe grens, bij de rechter stand zullen houden. De Raad van State herhaalt in het advies over de ondergrens nog maar eens dat de minister met beleid moet komen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.