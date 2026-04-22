Wijdemeren stelt asielopvang Loosdrecht uit om veiligheidszorgen

LELYSTAD (ANP) - De gemeente Wijdemeren stelt de opvang van asielzoekers in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht uit omdat er niet genoeg politiecapaciteit is. Eerder woensdag zei opvangorgaan COA nog dat de eerste van 110 mensen er nog dezelfde dag naartoe zouden worden gebracht. Maar na nieuw overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie werd geconcludeerd dat de politie de veiligheid niet kan garanderen.

Dat heeft de gemeente gezegd tijdens een spoedzitting in de rechtbank, waar omwonenden de opvang aanvechten. Volgens de gemeente heeft het capaciteitsgebrek te maken met Koningsdag, komende maandag. "Daar is veel politie voor nodig. Het is niet dat bij het gemeentehuis dan honderden agenten nodig zijn bij de locatie, maar binnen een gemeente kun je de politie maar één keer inzetten."

Maandag- en dinsdagavond waren er demonstraties bij het gemeentehuis. De eerste avond kwamen er uiteindelijk zo'n vijfhonderd mensen en werd de sfeer volgens de gemeente grimmig. Dinsdag riep het extreemrechtse Defend Netherlands op tot nieuwe actie. Daar kwam zo'n tweehonderd man op af. Beide avonden beëindigde de politie de acties nadat agenten en het gebouw met vuurwerk, stenen en eieren werden bekogeld. Dinsdag zijn acht mensen aangehouden. Een link tussen de acties en de beslissing de opvang uit te stellen, wordt in de rechtbank niet benoemd.