Wijkertunnel weer open na ongeluk met bussen vol AZ-supporters

BEVERWIJK (ANP) - De Wijkertunnel in de A9 bij Beverwijk is weer in beide richtingen open, meldt Rijkswaterstaat. De tunnel ging maandag in de loop van de middag dicht omdat er een ongeluk was met twee bussen vol AZ-supporters. Vijf mensen kampten met onder meer nek- en rugklachten, een persoon is naar het ziekenhuis overgebracht.

De bussen maakten deel uit van een konvooi dat op weg was van Alkmaar naar Rotterdam. Daar speelt AZ maandagavond in De Kuip de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles uit Deventer.

De betrokken bussen liepen veel schade op. Van een bus was de voorruit verbrijzeld, de andere bus had aan de achterkant veel schade. De voertuigen zijn geborgen. Er zijn reservebussen ingezet om de passagiers alsnog naar Rotterdam te brengen.