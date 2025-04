Waar komt het water op aarde vandaan? Het antwoord is misschien eenvoudiger dan we dachten

Waar komt al het water op aarde eigenlijk vandaan? Tot nu toe dachten wetenschappers dat het vooral van buitenaf kwam, door inslagen van waterrijke kometen en asteroïden. Maar het antwoord blijkt mogelijk veel eenvoudiger.

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben namelijk ontdekt dat de bouwstenen van de aarde waarschijnlijk zelf al genoeg waterstof bevatten om onze oceanen te vormen. Ze bestudeerden om tot deze conclusie te komen een specifieke soort meteorieten, die qua samenstelling sterk lijken op het materiaal waaruit onze planeet is ontstaan.

Met behulp van geavanceerde röntgentechnologie konden de wetenschappers als het ware een chemische vingerafdruk maken van deze ruimtegesteenten. In het binnenste van deze meteorieten zat waterstof opgesloten, zo blijkt, veilig bewaard in een verbinding met zwavel.

Bestaande ideeën op hun kop gezet

Deze waterstof werd alleen gevonden in het ongerepte deel van de meteorieten, en niet in delen die mogelijk door aardse invloeden zijn veranderd. Dit maakt het een sterke aanwijzing dat de waterstof echt uit de ruimte komt en niet pas later in het gesteente terecht is gekomen.

De ontdekking zet bestaande ideeën op zijn kop. Mogelijk was het ontstaan van de oceanen op aarde een natuurlijk proces. De waterstof in de oergesteenten kon namelijk reageren met de zuurstof die er ook al in zat. Zo ontstond, volgens deze theorie althans, ongeveer 4,5 miljard jaar geleden het water dat de basis zou vormen voor al het leven op aarde.