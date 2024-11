DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders heeft, net als premier Dick Schoof, met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gebeld. Op X schrijft Wilders dat hij Netanyahu vertelde over zijn "woede en schaamte over wat er is gebeurd in Amsterdam". In de hoofdstad werden Israëlische voetbalsupporters aangevallen.

"Er is geen plek voor antisemitisme en Jodenhaat in Nederland en ik zal er alles aan doen om Joden te beschermen en islamitische radicalen te verjagen", aldus Wilders.