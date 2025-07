Wilders en Baudet bij protest tegen asielzoekers in Helmond

HELMOND (ANP) - In Helmond wordt in het bijzijn van PVV-leider Geert Wilders en FVD-voorman Thierry Baudet gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor minderjarigen. Enkele honderden mensen hebben zich bij het stadhuis verzameld. Aan burgemeester Sjoerd Potters is een petitie overhandigd.

In de omgeving is veel politie op de been. Door de demonstranten wordt onder meer "de grens is bereikt", "stem PVV" en "Helmond zegt nee tegen een azc" geroepen. Ook is er een tegendemonstratie van tientallen mensen.

"Hebben jullie ook genoeg van al die azc's in Nederland? En willen jullie nog zo'n azc? Daarom ben ik hier, om met jullie verzet te voeren", zei Wilders bij zijn aankomst.

De gemeente vreesde op voorhand dat de openbare orde verstoord zou worden, ook omdat soortgelijke protesten in andere gemeenten al eens uit de hand liepen. De politie had volgens de gemeente "sterke signalen" dat mensen vuurwerk zouden meenemen.