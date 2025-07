Poetin en Macron hebben na jaren weer met elkaar gebeld

MOSKOU/PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron hebben voor het eerst in jaren weer met elkaar gebeld. De laatste keer dat ze met elkaar spraken was in september 2022, ruim een halfjaar nadat Rusland aan een grootschalig offensief in Oekraïne was begonnen.

De twee spraken over de oorlog in Oekraïne en het atoomprogramma van Iran. In het gesprek drong Macron bij Poetin aan om "zo snel mogelijk" tot een staakt-het-vuren in Oekraïne te komen en om met vredesonderhandelingen te beginnen "voor een duurzame oplossing voor het conflict".

Over het atoomprogramma van Iran zei Macron dat Teheran zijn verplichtingen onder het non-proliferatieverdrag moet nakomen en dat het moet samenwerken met het Internationaal Atoomagentschap. De twee leiders besloten volgens het Elysée om hun inspanningen met elkaar te coördineren en binnenkort verder te praten.