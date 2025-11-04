ECONOMIE
Nieuwe Tweede Kamer debatteert op 13 november over verkiezingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 17:01
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer debatteert donderdag 13 november over de uitslag van de landelijke verkiezingen, zo heeft Kamervoorzitter Martin Bosma aangekondigd. De Kamer is de dag ervoor dan net in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd.
Verkenner Wouter Koolmees wordt gevraagd uiterlijk 11 november zijn verslag uit te brengen van zijn eerste verkenning naar mogelijkheden van partijen om samen te werken in een regeringscoalitie. Het verslag wordt dan ook openbaar gemaakt.
De Kamer kan dan meteen over zijn bevindingen praten. De oud-D66-bewindsman zal ook bij het debat aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
