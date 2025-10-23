Oud-staatssecretaris Gräper voorgedragen als burgemeester Tilburg

TILBURG (ANP) - Oud-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Fleur Gräper (D66) is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Tilburg. Gräper was in 2024 staatssecretaris in het demissionaire kabinet-Rutte IV. Daarvoor was zij onder meer partijvoorzitter van D66 en namens die partij lid van de Gedeputeerde Staten van Groningen.

"Met Fleur Gräper krijgt Tilburg een vernieuwend leider met lef, gezag en het vermogen om te schakelen tussen menselijkheid en zakelijkheid. Zij is een toekomstgericht en inspirerend boegbeeld: zichtbaar, benaderbaar en daadkrachtig", aldus Henk van Tilborg, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Gräper liet na de bekendmaking via een videoverbinding weten "bijzonder vereerd" te zijn met haar voordracht. "Tilburg is een stad die heel erg aan mij is gaan kleven. Ik kijk er heel erg naar uit om waarschijnlijk vrij snel al jullie kant op te komen."

Donderdagmiddag was naar buiten gekomen dat Tweede Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) ook had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap. Voor de bekendmaking van de naam van Gräper liet Van Tilborg weten het "bijzonder pijnlijk, betreurenswaardig en vooral onacceptabel" te vinden dat dit was gelekt. "Het lekken van informatie uit de procedure rondom de benoeming van een burgemeester is strafbaar en schadelijk voor de betrokkenen. Namens de gemeente Tilburg mijn oprechte excuses voor wat er is gebeurd." De gemeente doet samen met de provincie Noord-Brabant aangifte van het lekken van Lahlahs sollicitatie.

'Hart van goud'

D66-leider Rob Jetten wenst Gräper in een bericht op X veel succes. "Tilburg krijgt met Fleur Gräper een fantastische burgemeester", schrijft hij. "Een loyale, harde werker met een bak aan ervaring en een hart van goud."

De voordracht van Gräper wordt nog besproken in de ministerraad, zoals gebruikelijk is bij gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Gräper wordt naar verwachting op 21 januari 2026 geïnstalleerd als burgemeester.