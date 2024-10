Wilders na asielcompromis: ik ben tot het uiterste gegaan

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders zegt dat hij "tot het uiterste is gegaan" in de asielonderhandelingen. Donderdagnacht sloot de coalitie een compromis, nadat Wilders wekenlang volhardde in de noodzaak van noodwetgeving: er komt geen noodwet, maar asielmaatregelen worden met spoed behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. Wilders zegt "trots te zijn op het resultaat".

De meeste maatregelen waren al vastgelegd in het regeerprogramma, dat het kabinet in september presenteerde. Daaraan is toegevoegd dat Syrië mogelijk deels veilig wordt verklaard, zodat Syriërs terug kunnen. Of die maatregel het juridisch haalt, is nog onzeker: eerder oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het gedeeltelijk veilig verklaren van een land niet kan. Ook wil Nederland in de herverdeling van vluchtelingen door de Verenigde Naties nog maar 200 in plaats van 500 mensen opnemen. Verder komen er eind november grenscontroles, waarbij illegalen teruggestuurd worden naar België of Duitsland.

Wilders dreigde eerder met een kabinetsval, als de door hem gewenste noodwet er niet zou komen. "Dan weet ik niet of we nog heel lang vrolijk doorgaan", zei hij eerder deze maand. Eerder zei hij ook al vast te houden aan de in de coalitie gemaakte afspraken hierover. "Ik heb geen ruggengraat van een banaan", zei hij daarover tegen De Telegraaf.

Nu is zijn toon anders. "De manier waarop de maatregelen worden doorgevoerd, is minder belangrijk dan dát ze worden doorgevoerd. Als dat niet gaat via een noodwet, dan maar via een spoedwet."