Wind gaat treinverkeer op hsl minder hinderen, verwacht ProRail

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn is volgens spoorbeheerder ProRail "veel beter beschermd" tegen de harde wind na de plaatsing van wind- en geluidsschermen. Die zijn de afgelopen jaren langs de spoorlijn gezet om de wind tegen te houden.

Hogesnelheidstreinen hebben meer last van de wind dan reguliere treinen, legt ProRail uit. Het kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn om op hoge snelheid te rijden.

Tot 16 juni was er een waarschuwingssysteem, waarbij een meteoroloog in sommige gevallen een signaal afgaf aan machinisten en treinverkeersleiders dat treinen minder hard moesten rijden of zelfs helemaal niet meer moesten rijden. Dat systeem is inmiddels uitgezet.

Zware windstoten

Volgens ProRail bieden de geplaatste schermen "de beste bescherming" tegen wind, waardoor treinen veel minder vaak langzamer hoeven te rijden. Alleen bij zeer zware windstoten moet dat nog.

De spoorbeheerder verwacht dat het treinverkeer door de maatregel gemiddeld 94 uur per jaar minder last zal hebben van verstoringen.