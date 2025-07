GL-PvdA wil huurders compenseren voor stoppen salderingsregeling

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil sociale huurders compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden van de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De partij wil daarvoor het geld gebruiken dat vanaf 2027 is gereserveerd voor de herinvoering van rode diesel voor de landbouw.

De voor gebruikers gunstige salderingsregeling verdwijnt per 2027. Onderzoek van onder meer het ministerie van Volkshuisvesting wees onlangs uit dat huurders met zonnepanelen daardoor straks meestal meer gaan betalen voor stroom dan huurders zonder zonnepanelen. Geld voor compensatie is er niet, zei woonminister Mona Keijzer (BBB) destijds.

GroenLinks-PvdA ziet die ruimte wel, zeker nu het kabinet is gevallen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat boeren weer diesel kunnen krijgen tegen een lager accijnstarief. Daarvoor is vanaf 2027 ruim 130 miljoen euro beschikbaar. Om huurders volledig te compenseren is eenmalig ruim een half miljard nodig, met dit geld kan "een eerste stap" worden gezet.