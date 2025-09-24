Windmolens op Noordzee komen nagenoeg tot stilstand om vogeltrek

DEN HAAG (ANP) - Veel windmolens in de Noordzee staan woensdag- en donderdagavond nagenoeg stil. Dat gebeurt omdat grote groepen vogels over de zee vliegen voor de najaarstrek. Eigenaren van de windparken en de overheid hopen zo het aantal vogels dat overlijdt door botsingen met de windturbines te beperken.

Het gaat om de windparken Borssele 1 & 2, Borssele 3 & 4, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord.

Doorgaans volgen energiebedrijven die adviezen op. Vattenfall laat weten "van harte" mee te doen aan het stilzetten van de windmolens. Het bedrijf draagt ook bij aan onderzoek over vogelmigraties boven de Noordzee met camera's. Een woordvoerder erkent tegelijkertijd dat daardoor productie van energie verloren gaat.

Start/Stop-project

Het stilleggen van windmolenparken maakt deel uit van het Start/Stop-project dat enkele jaren geleden werd opgezet. Om dierenleed door de uitbreiding van windenergie op zee te beperken, is een voorspellingsmodel voor de vogeltrek ontwikkeld. Op basis daarvan krijgen eigenaren van windmolenparken twee dagen vooraf de oproep om de turbines stil te zetten.

Die tijd is nodig om grote problemen op het stroomnet te voorkomen. Zo kunnen andere stroomproducenten, zoals gascentrales, meer elektriciteit leveren om het gat te vullen dat ontstaat door de stilgelegde windmolens.