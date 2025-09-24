Kimmel: ik bedoelde niet lacherig te doen over moord op jonge man

In zijn terugkeer op de Amerikaanse televisie heeft talkshowhost Jimmy Kimmel gezegd dat het niet "zijn bedoeling" was om "lacherig te doen over de moord op een jonge man". Daarmee doelde hij op de recente moord op de radicaal-rechtse activist Charlie Kirk. In zijn programma Jimmy Kimmel Live! had de host met een grap gesuggereerd dat rechts Amerika de moord politiek probeert uit te buiten.

Het programma was vorige week voor onbepaalde tijd stopgezet na Kimmels uitspraken. Maandag maakte Disney bekend dat de talkshow dinsdag (lokale tijd) zou terugkeren op televisie.

President Donald Trump heeft Kimmels terugkeer bekritiseerd. Hij dreigde ook met een rechtszaak tegen ABC, de Disney-zender die het programma uitzendt. "Ik kan niet geloven dat ABC Fake News Jimmy Kimmel zijn baan heeft teruggegeven", schreef hij op Truth Social. Trump vroeg zich af waarom de zender "iemand terug wil die zo slecht presteert, niet grappig is en die de zender in gevaar brengt door 99 procent Democratische onzin uit te zenden".