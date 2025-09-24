ECONOMIE
Veel doden en vermisten na dijkbreuk door tyfoon Ragasa in Taiwan

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 5:02
anp240925004 1
TAIPEI (ANP/AFP/RTR) - In het oosten van Taiwan zijn zeker veertien mensen omgekomen nadat een natuurlijke dijk door een aardverschuiving was gebroken tijdens de doortocht van tyfoon Ragasa. Er worden nog 124 mensen vermist, meldt de brandweer.
Door de dijkbreuk kwam water uit een meer vrij. Een brug werd meegesleurd en een nabijgelegen dorp kwam onder water te staan. Honderden mensen kwamen vast te zitten.
Eerder vielen er al twee doden in Taiwan door het noodweer. Ragasa bracht op het eiland hevige neerslag met zich mee, vooral in het zuiden. Na de Filipijnen en Taiwan zet de tropische storm koers naar Zuid-China en Hongkong.
