Winkeliers op Champs-Élysées vrezen rellen na verkiezingsuitslag

PARIJS (ANP) - Meerdere winkeliers aan de Parijse boulevard Champs-Élysées hebben in aanloop naar zondagavond hun ramen gebarricadeerd. Ze vrezen rellen na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Dat schrijven meerdere Franse media.

Een vertegenwoordiger van Parijse winkeliers zei aan de lokale krant Le Parisien "dat winkeleigenaren erg ongerust zijn, meer dan na de eerste ronde van de verkiezingen". Ook in andere Franse steden, waaronder Nantes, Lyon, Toulouse en Bordeaux, hebben winkeliers soortgelijke maatregelen getroffen.

De politie is eveneens voorbereid op mogelijke onrust. In totaal zijn 30.000 agenten gemobiliseerd. Alleen in Parijs gaat het om 5000 agenten.

Extremistische bewegingen

Volgens Le Parisien gaat de politie ervan uit dat de sfeer in de stad zondagavond zal "verharden", en dat extremistische bewegingen van zich zullen laten horen, "of het nu is om de overwinning te vieren, dan wel te demonstreren tegen de overwinning van de andere partij".

De verwachting is dat ook na een tweede ronde de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, de verkiezingen wint. Maar de peilingen doen vermoeden dat door coalities van lokale kandidaten die zich gezamenlijk tegen het RN richten, die partij geen absolute meerderheid zal halen. Om 20.00 uur wordt een exitpoll bekendgemaakt.