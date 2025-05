Beurzen in New York sluiten lager voor kwartaalbericht Nvidia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met lichte verliezen gesloten. Beleggers waren vooral in afwachting van de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van chips waarop geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) draaien. Het cijferbericht geldt als belangrijke barometer voor de stand van techbedrijven uit de AI-sector.

De S&P 500 verloor 0,6 procent tot 5888,56 punten. De Dow-Jonesindex zakte ook 0,6 procent tot 42.098,70 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 19.100,94 punten.

Analist Steve Sosnick van Interactive Brokers noemde de kwartaalcijfers van Nvidia (min 0,5 procent) tegenover persbureau Bloomberg de ingrijpendste publicatie voor welk kwartaal dan ook. "Geen enkel aandeel heeft de AI-goudkoorts zo getypeerd als Nvidia."

Gedurende de handelssessie hadden beleggers ook oog voor monetaire zaken. De Federal Reserve publiceerde zijn notulen van de rentevergadering eerder in mei. Daarin staat dat beleidsmakers van de centralebankenkoepel "mogelijk voor moeilijke afwegingen staan als de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn, terwijl de vooruitzichten voor groei en werkgelegenheid afzwakken".

Handelsvertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie lijken hun banden verder aan te halen nadat de Amerikaanse president Donald Trump hoge importheffingen voor het landenblok heeft uitgesteld. EU-handelschef Maros Šefčovič zei dat hij de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick donderdag spreekt. Hij is van plan om die dag handelsbesprekingen te houden met Amerikanen, zei hij op een persconferentie in Dubai.

Macy's zakte 0,3 procent. Het bedrijf achter warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Macy's werd echter negatiever over de winst dit jaar door de hogere importheffingen en lagere consumentenbestedingen.

Okta kelderde ruim 16 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht. Het cyberbeveiligingsbedrijf handhaafde zijn jaarverwachtingen, maar waarschuwde wel voor de toegenomen economische onzekerheid door het Amerikaanse handelsbeleid.

De euro zakte een fractie ten opzichte van de dollar en was 1,1291 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent meer waard op 61,57 dollar per vat. Brentolie won 0,8 procent tot 64,63 dollar per vat.