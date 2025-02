Winterse buien en verkeersongelukken: het is spekglad in het noorden, zie beelden

De sneeuw zorgt voor veel problemen op de weg. In Groningen Stad & Ommeland zijn meerdere auto's en bussen van de weg gegleden. Vervoersbedrijf Qbuzz heeft besloten om het busverkeer in Groningen en Drenthe stil te leggen. De hele omgeving kleurt wit; op sommige plekken is meer dan tien centimeter sneeuw gevallen.

Op het Emmaviaduct in Groningen gleed een bus weg door de gladheid. "Door de extreme gladheid rijden onze bussen tot in elk geval 13:00 uur niet", laat Qbuzz weten. Later wordt gekeken of de situatie is verbeterd.

Vrachtwagens vast en bus naast de weg

Op de N34, vlak voor het verkeersplein bij Gieten, is een bus in de berm terechtgekomen. De weg is gedeeltelijk afgesloten, terwijl een berger bezig is om het voertuig weg te halen. Op het verkeersplein zelf hebben vrachtwagens moeite om omhoog te komen.

Ook bij de op- en afrit van de A28 bij Tynaarlo staan vrachtwagens stil. Ze krijgen geen grip op de gladde weg. Op de rotonde bij de afrit is een auto met aanhanger geschaard. Rijkswaterstaat probeert de gestrande voertuigen weer in beweging te krijgen.

Botsing met lijnbus in Grootegast

In Grootegast gebeurden twee ongelukken kort na elkaar op de Hoofdstraat. Eerst belandde een auto in de greppel. Zo’n vijftig meter verderop botsten een lijnbus en een personenauto op elkaar. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was in één richting volledig afgesloten.

Rond 13.00 uur beslist de vervoerder over de namiddag en avondspits. "We hopen dat we dan weer kunnen gaan opstarten, zodat we iedereen weer thuis kunnen brengen. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden en de strooi- en veegacties van Rijkswaterstaat en gemeenten." Qbuzz blijft "zoveel mogelijk rijden, maar het moet wel veilig".

Code geel

In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden is woensdag code geel van kracht wegens "plaatselijke gladheid door sneeuw". Het KNMI meldt dat daar een sneeuwdek van enkele centimeters kan ontstaan, wat kan leiden tot "gladde wegen, fietspaden en voetpaden". In Drenthe geldt de weerwaarschuwing tot 14.00 uur en in Groningen en Friesland tot 18.00 uur.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie ziet woensdagochtend "tussen de sneeuwvlokken door" langzaam rijdend verkeer op de wegen rondom Groningen en Assen. "Ook krijgen we enkele meldingen binnen van voertuigen die van de weg zijn geraakt", aldus de verkeersdienst.

Het KNMI geeft ook voor donderdag code geel af. Die geldt dan niet voor de provincie Friesland, maar wel voor Drenthe en Groningen. De waarschuwing wordt van kracht in de nacht van woensdag op donderdag. Ook dan, aldus het weerinstituut, kan het glad zijn door sneeuwval.

Mooie plaatjes

Het winterse tafereel zorgt ook voor mooie plaatjes:

Bron: Sikkom/ANP