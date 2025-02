Schoof: investeren in start-up moet fiscaal aantrekkelijker

AMSTERDAM (ANP) - Het moet fiscaal aantrekkelijker worden om te kunnen investeren in de groei van innovatieve, jonge bedrijven in Nederland. Dat zei premier Dick Schoof op een conferentie over start-ups in de tech- en biotechnologiesector. Gedetailleerde voorstellen deed hij niet.

"Er is veel kapitaal, maar het wordt niet gebruikt. Hier sparen we vooral, en dat is een verschil met de Verenigde Staten. Dat gaat ook om de mentaliteit", zei Schoof, op het evenement State of Dutch Tech in Den Haag. "Als overheid kunnen we kijken naar manieren om een fiscaal klimaat te creëren dat het aantrekkelijker maakt om te investeren", vervolgde hij over investeringen in innovatieve bedrijven.

Organisator Techleap, een stichting die innovatieve start-ups stimuleert, schreef in een rapport dat het aantal pas opgerichte bedrijven dat investeringen binnenhaalt vorig jaar aanzienlijk is gedaald. Schoof noemde dat een zorgwekkende ontwikkeling, ook in het licht van het veelbesproken rapport van Mario Draghi over de beperkte Europese concurrentiekracht op het wereldtoneel.