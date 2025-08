Witkoff geland in Moskou voor ontmoeting met Russische leiders

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is in Moskou geland voor een ontmoeting met de Russische leiding. Dat meldt staatspersbureau TASS. Het is nog niet bekend wie Witkoff zal ontmoeten.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdag al een ontmoeting aan tussen de Verenigde Staten en Rusland voor woensdag. "We hebben morgen een ontmoeting met Rusland", zei Trump tegen verslaggevers. "We gaan zien wat er gebeurt."

Trump heeft de Russische president Vladimir Poetin tot vrijdag de tijd gegeven om een staakt-het-vuren te bereiken in de oorlog in Oekraïne. Als dit niet lukt, legt hij nieuwe sancties op. Het zou gaan om maatregelen tegen landen die Russische olie en gas kopen.

Moskou lijkt zich niet veel aan te trekken van Trumps ultimatum. "We gaan door met de speciale militaire operatie", zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag. "We blijven ons inzetten voor een vredesproces."