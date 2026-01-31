Van Foreest raakt achterop bij Abdoesattorov in Tata Steel Chess

WIJK AAN ZEE (ANP) - Jorden van Foreest is op het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee verder achteropgeraakt bij koploper Nodirbek Abdoesattorov uit Oezbekistan. Van Foreest kwam in de twaalfde en voorlaatste speelronde tot een remise met de Indiër Arjun Erigaisi, terwijl Abdoesattorov won van de Duitser Matthias Blübaum. In de stand is de Oezbeek op 8 punten gekomen, 1 punt meer dan Van Foreest, in 2021 winnaar van Tata Steel Chess.

Een andere grootmeester uit Oezbekistan, Javokhir Sindarov, staat tweede met 7,5 punten. Sindarov scoorde een half punt door zijn remise met titelverdediger Rameshbabu Praggnanandhaa uit India. Anish Giri, de tweede Nederlander in het topveld van veertien schakers, kwam remise overeen met de Indiër Aravindh Chithambaram. De winnaar van 2023 kwam op 6 punten en is kansloos voor de overwinning. Zondag is de slotronde.