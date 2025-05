Witte Huis boos op kerk die witte Afrikaners niet wil helpen

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Witte Huis heeft dinsdag de humanitaire inzet van de Episcopaalse Kerk in twijfel getrokken. De in de Verenigde Staten invloedrijke kerk had maandag geweigerd te voldoen aan een regeringsbevel om witte Afrikaners met een vluchtelingenstatus te helpen hervestigen. Volgens regeringswoordvoerster Anna Kelly hebben de Afrikaners "onbeschrijfelijke verschrikkingen" doorstaan.

Maandag arriveerden ongeveer vijftig witte Zuid-Afrikanen voor hervestiging in de VS, nadat president Donald Trump hun de vluchtelingenstatus had verleend als slachtoffers van wat hij een "genocide" noemde. Die bewering wordt alom afgedaan als absurd, ook door de Zuid-Afrikaanse regering.

Maandag kondigde de Episcopaalse Kerk tevens aan dat ze haar contract - ter waarde van 50 miljoen dollar (bijna 45 miljoen euro) per jaar - voor hervestiging van vluchtelingen met de Amerikaanse overheid beëindigt. De kerk beriep zich daarbij op haar "toewijding aan raciale rechtvaardigheid en verzoening".