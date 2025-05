Aantal vergunningen voor tijdelijke woningen weer fors gestegen

DEN HAAG (ANP) - Om het woningtekort tegen te gaan komen er in Nederland steeds meer tijdelijke huizen bij, zoals containerwoningen, kant-en-klare flexhuizen of kantoren die zijn omgebouwd tot tijdelijke studio's. Vorig jaar is voor meer dan 6000 van deze woningen een vergunning verstrekt. Dit zijn bijna drie keer zo veel als in 2020, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht. In 2023 ging het nog om ruim 4000 vergunningen.

Tijdelijke huizen kunnen sneller worden gebouwd omdat er minder strenge regels gelden. Ze mogen er vaak maximaal tien jaar staan en worden vooral nieuw gebouwd. Een klein deel van de vergunningen die werd afgegeven, vorig jaar zo'n 10 procent, is door verbouw ontstaan. Bijvoorbeeld doordat een groot kantoorpand is omgebouwd naar tijdelijke appartementen. Vooral woningcorporaties zijn opdrachtgever voor deze tijdelijke huizen.

In Brabant werden vorig jaar de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen afgegeven: ongeveer 1600. Daarna volgen Noord- en Zuid-Holland. Het aantal tijdelijke woningen dat gebouwd mag worden, wisselt sterk per jaar. Vaak wordt er in één keer een grootschalig project met veel tijdelijke woningen vergund, waarna er een tijdlang minder vergunningen worden afgegeven.

Het statistiekbureau bekeek ook op gemeenteniveau voor hoeveel tijdelijke huizen een vergunning werd verleend. Die cijfers gaan over 2020 tot en met 2024 bij elkaar opgeteld. In die periode werden in Tilburg de meeste tijdelijke woningen vergund. Daarna volgen Ouder-Amstel in de buurt van Amsterdam, Hengelo, Utrecht en Breda.