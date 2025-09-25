ECONOMIE
Witte Huis dreigt met massa-ontslagen zonder begrotingsakkoord

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 15:54
anp250925169 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Witte Huis voert de druk op in een conflict met de oppositionele Democraten over de financiering van de Amerikaanse overheid. De regering-Trump wil dat landelijke instanties zich voorbereiden op massale ontslagen als een akkoord uitblijft en delen van de overheid dicht moeten (shutdown).
In de memo van het Witte Huis wordt gewaarschuwd dat de Republikeinse regering verder zal gaan dan de gebruikelijke praktijk van tijdelijke verlofregelingen tijdens een shutdown. De deadline om tot een oplossing te komen is 30 september middernacht.
Het Witte Huis draagt betrokken overheidsinstanties op "deze gelegenheid te gebruiken om te overwegen alle werknemers een kennisgeving van personeelsinkrimping te sturen". De term "personeelsinkrimping" is dezelfde die de regering-Trump gebruikte tijdens de grootschalige ontslagen onder leiding van zakenman Elon Musk eerder dit jaar.
De Democraten zeggen zich niet te laten intimideren door het dreigement.
