Witte Huis lanceert website met uitzettingsvideogames

WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met klassieke arcadevideogames, waarin onder meer spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek.

Het spel Rio Run - een vernieuwde versie van Snake - toont een digitale versie van de Amerikaanse grensbaas Tom Homan die migranten met verschillende huidskleuren achtervolgt langs de Rio Grande aan de Mexicaanse grens met de VS. Een ander spel, gebaseerd op het blokstapelspel Tetris, heet Build the Wall. "Bescherm de grens tegen de naderende horde", luidt de instructie.

"Deze regering richt zich volledig op manieren om te innoveren en het verhaal van de vele prestaties van de president zo te vertellen dat het bij elke Amerikaan weerklank vindt", aldus het Witte Huis in een verklaring aan AFP.

"Ik word er misselijk van. Ze spelen al jaren spelletjes met het leven van mensen, en nu hebben ze er een videogame van gemaakt", reageert de mede-directeur van de Amerikaanse NGO Frontera Federation tegenover AFP.