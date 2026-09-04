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Brazilië bezorgd over Europese importstop Braziliaans vlees

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 2:59
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BRASILIA (ANP) - Brazilië heeft donderdag zijn "diepe bezorgdheid" geuit op de eerste dag van de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie verwijt Brazilië dat het onvoldoende garanties heeft geboden dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt.
In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees.
In een reactie laten de Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw weten dat zij "ten stelligste verwachten dat de lopende technische dialoog zal leiden tot een snelle, objectieve, transparante en op wetenschappelijke criteria gebaseerde oplossing". Zij waarschuwen dat als er geen "bevredigende oplossing" komt, zij "passende instrumenten" inzetten.
In januari ondertekenden de EU en de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay een vrijhandelsakkoord. Brazilië werd in mei geschrapt van de lijst met landen die de EU-regels inzake het intensieve gebruik van antibiotica in de veeteelt naleven.
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