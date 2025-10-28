ECONOMIE
Witte Huis: premier Japan gaat Trump voor Nobelprijs nomineren

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 4:55
TOKIO (ANP) - De Japanse premier Sanae Takaichi gaat de Amerikaanse president Donald Trump nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat heeft Witte Huis-persvoorlichter Karoline Leavitt laten weten aan verslaggevers.
Takaichi had dinsdagochtend een ontmoeting met Trump in Tokio, waar ze economische zaken en veiligheidskwesties bespraken. Ze prees Trumps inzet voor een staakt-het-vuren tussen Thailand en Cambodja en het bestand in Gaza, dat ze een "historische prestatie" noemde. "In zo'n korte tijd is de wereld vreedzamer geworden", zei Takaichi via een tolk tegen journalisten.
Eerder gaven regeringsleiders uit onder meer Israël, Cambodja en Pakistan al aan Trump te willen nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede of een dergelijke nominatie te steunen. De Amerikaanse president maakt er geen geheim van de prestigieuze prijs te ambiëren. Het Witte Huis reageerde eerder deze maand kritisch toen bekend werd dat dit jaar de prijs niet aan Trump, maar aan de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado was toegekend.
