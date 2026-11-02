Wizz Air-vliegtuig wijkt om bomdreiging uit naar Boedapest

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Een vliegtuig van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air, op weg van Londen naar Sofia, is vanwege een bomdreiging uitgeweken naar Boedapest. Daar is het toestel veilig onder begeleiding geland op de internationale luchthaven.

Een Gripen-gevechtsvliegtuig van de Hongaarse krijgsmacht escorteerde het passagiersvliegtuig naar Boedapest, meldt de Hongaarse minister van Defensie Romulusz Ruszin-Szendi op Facebook. De straaljager keerde vervolgens terug naar zijn basis in Kecskemét.

De politie heeft na de landing van de vlucht aanvullende maatregelen genomen, zegt de minister. Wizz Air heeft tegen de Hongaarse media verklaard dat de autoriteiten bezig zijn met een veiligheidsinspectie van de passagiers en het toestel.