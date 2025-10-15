ECONOMIE
WMO: CO2 in atmosfeer steeg vorig jaar met recordhoeveelheid

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 14:19
GENÈVE (ANP) - De hoeveelheid CO2-deeltjes in de atmosfeer is vorig jaar sneller toegenomen dan in alle eerdere jaren waarin dat werd gemeten. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) legt in een woensdag verschenen rapport uit door welke factoren de toename zo uitzonderlijk hoog was.
In de eerste plaats wijzen de klimaatkenners op de aanhoudende CO2-uitstoot door menselijke activiteit. Uit eerder onderzoek is bekend dat die uitstoot ook in 2024 een record brak. Tegelijkertijd neemt het vermogen van de oceanen en natuur op land om CO2 op te nemen af, signaleert de WMO. Die ontwikkeling werd vorig jaar verder versterkt door het natuurverschijnsel El Niño.
Tijdens El Niño-periodes warmt water in de Grote Oceaan tijdelijk op, met uiteenlopende effecten. Vorig jaar kreeg het Amazonegebied veel droogte te verduren, wat leidde tot grote bosbranden.
CO2 is het voornaamste gas dat warmte vasthoudt in de atmosfeer. De concentratie ervan ligt nu 52 procent hoger dan voor de industriële tijd.
