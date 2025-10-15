Nederland en België gaan samen luchtverdedigingswapens kopen

BRUSSEL (ANP) - Nederland en België gaan samen luchtverdedigingswapens inkopen. Over de gezamenlijke aanschaf van NASAMS-systemen hebben de beide landen woensdag afspraken gemaakt. België heeft nu nog geen noemenswaardige luchtafweer en kan mogelijk profiteren van lopende Nederlandse bestellingen.

NASAMS, van Noorse makelij, kan doelwitten op middellange afstand uit de lucht halen. Het systeem heeft een kleiner bereik dan de bekende Amerikaanse Patriots. Idealiter bestaat een luchtverdediging uit wapens met een verschillend bereik en kaliber. Nederland heeft al NASAMS-systemen en heeft er extra besteld.

Door bij Nederland aan te sluiten, kan België de luchtafweerraketten veel sneller krijgen, hoopt defensieminister Theo Francken. De principeafspraken stellen nog niet hoe. Dat moet nog worden uitgewerkt.

België wil ook dronebestrijdingswapens kopen. Begin deze maand vlogen onbekende drones er boven een militair oefenterrein. Het onderzoek ernaar loopt volgens Francken nog.