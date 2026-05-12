WODC: rechtspraktijk gebaat bij heldere definitie femicide

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 8:05
DEN HAAG (ANP) - Het zou de Nederlandse rechtspraktijk ten goede komen als er een heldere juridische definitie van femicide komt. Dat stelt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), op basis van een onderzoek dat Maastricht University voor hen deed. Hierdoor zouden femicidezaken consistenter berecht worden en signalen van gendergerelateerd geweld sneller herkend worden.
Rechters en officieren van justitie hanteren nu nog verschillende definities van femicide. Voor sommigen voldoet een moord aan het kenmerk femicide als deze gepleegd wordt door een (ex-)partner of familielid. Voor anderen moet er sprake zijn van kenmerken zoals voorafgaand geweld of een haatmotief om van femicide te spreken. Daarnaast zijn er rechtspersonen die een combinatie aanhouden van zowel de relatie tot het slachtoffer als aanvullende gewelddadige kenmerken.
Als er in een strafzaak sprake is van een partner- of familierelatie of andere gendergerelateerde kenmerken, geldt dit doorgaans al als strafverzwarend.
