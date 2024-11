VN-klimaatchef: geen tijd voor overwinningsronde na klimaattop

BAKOE (ANP) - VN-klimaatchef Simon Stiell vindt niet dat er tijd is "voor een overwinningsronde" nu er een akkoord is gesloten op de klimaattop in Bakoe. Na moeizame onderhandelingen is er uiteindelijk een akkoord gesloten voor een bedrag van 300 miljard dollar aan klimaathulp voor arme landen. "Geen enkel land heeft alles gekregen wat ze wilde, en we verlaten Bakoe met nog een berg werk te doen", aldus Stiell in Azerbeidzjan.

Het bedrag is flink lager dan de voorstellen van ontwikkelingslanden, die eerder deze week een ondergrens van 500 miljard dollar op tafel hadden gelegd. India liet in de slotverklaring weten de afspraken over het geld voor klimaathulp niet in deze vorm te accepteren.