ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Woensdag hele dag geen NS-treinen door landelijke ov-staking

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:38
anp030926161 1
DEN HAAG (ANP) - Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uursstaking in het openbaar vervoer. Alleen luchthaven Schiphol blijft wel beperkt bereikbaar, heeft NS bekendgemaakt.
Vakbonden hebben de actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt er flink van te balen dat de staking zo'n grote impact heeft.
"Het is knap waardeloos", reageert NS-topman Wouter Koolmees. "Ik snap best dat er af en toe een statement wordt gemaakt door vakbonden, maar roep hen, het kabinet en werkgevers op om weer om tafel te gaan en tot een akkoord te komen."
Hervatting
De verwachting is dat NS op 10 september, de dag na de staking, de reguliere dienstregeling kan rijden. Maar reizigers worden nog wel geadviseerd om dan goed alle reisinformatie in de gaten te houden.
Ook werknemers van stads- en streekvervoerders leggen aanstaande woensdag het werk neer. Eerder werd al duidelijk dat het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag volledig plat komt te liggen door de staking.
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-geldkist

Box 3 geparkeerd: zoveel scheelt het uitstel voor spaarders en beleggers

shutterstock_2739953955

63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

jan-g

Een foto van Jan gaat rond in de onderwereld – en dan komen er dertig man met kalasjnikovs

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Winter is coming: Europa stevent af op een nieuwe gascrisis

Loading