Wolf springt over wolfwerend raster in Gelderland

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 10:46
ARNHEM (ANP) - Een wolf is vorige maand in Gelderland over een wolfwerend raster gesprongen. Dat blijkt uit beelden die de provincie heeft vrijgegeven na een Woo-verzoek. Op beelden van een wildcamera is te zien hoe de wolf in kwestie in de nacht van 16 op 17 juli over een omheining springt. Dat is niet eerder vastgelegd in Nederland en voor zover bekend is dit de eerste wolf die hiertoe in staat is, aldus Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging.
Veehouders krijgen al langere tijd het advies de rasters aan te schaffen om wolvenaanvallen te voorkomen. Meerdere provincies hebben daar subsidieregelingen voor. BIJ12, de organisatie die wolvenzaken afhandelt voor de provincie, raadt dierhouders aan rasters van minstens 120 centimeter hoog en met stroomdraden te gebruiken om de wolf buiten te houden.
De provincie Gelderland zegt later met een reactie te komen op de beelden en over mogelijke maatregelen.
Oekraïense soldaat kruipt na martelingen uit graf: "Wonder dat hij nog leeft"

Alcohol is slecht – maar is wijn écht beter dan gin?

