Alcohol is slecht – maar is wijn écht beter dan gin?

Alcohol is een vervelende stof. Allereerst raak je er verdoofd van. Kennelijk vinden heel veel mensen dat niet erg, maar raar is dat wel. Het leven is kennelijk alleen te harden (of je gezelschap) als je alles wat minder scherp ziet.

Daarnaast stijgt bij het minste gebruik van alcohol je kans op kanker. Het is dan ook geestig om mensen aan de rand van het zwembad te zien, druk in de weer met de zonnebrand, en met hun witte wijn

1. Elke druppel telt

De wetenschap is eensgezind : elke hoeveelheid alcohol is schadelijk, hoe weinig ook. Er is een duidelijk verband tussen alcohol en diverse vormen van kanker. Vooral het afbraakproduct acetaldehyde tast ons DNA aan, zelfs als je minder dan één glas per dag drinkt. De soort drank maakt vanuit gezondheidsperspectief slechts beperkt verschil; het draait vooral om de hoeveelheid pure alcohol die je binnenkrijgt.

2. Bier, wijn en sterke drank: verschil?

Of je kiest voor wijn, bier of gin, een standaardglas bevat telkens ongeveer 10 gram alcohol. Alleen bij speciaalbieren kan het percentage flink hoger zijn, terwijl je toch een groot glas drinkt – deze zijn daardoor relatief extra schadelijk. Maar tussen wijn, bier en sterke drank zijn de verschillen in hoeveelheid alcohol per drankje doorgaans klein. Qua calorieën is het plaatje vergelijkbaar: sterke drank (zoals gin) bevat relatief veel calorieën, maar ook bier en wijn tikken snel aan.

3. Is wijn dan toch gezonder?

Wijn heeft lang een gezonder imago gehad, met name door studies naar een lager risico op hart- en vaatziekten onder wijndrinkers. Maar die voordelen blijken vaak meer samen te hangen met een mediterrane levensstijl dan met wijn zelf. Het positieve effect wordt zwaar gerelativeerd: alle dranksoorten leveren gezondheidsrisico’s op, en de vermeende voordelen van wijn wegen daar niet tegenop.

4. Bijkomstigheid: suikers en calorieën

Rode wijn, witte wijn en zoete varianten hebben verschillende hoeveelheden calorieën, waarbij zoete wijn én sterke drank behoorlijk calorierijk zijn. Maar – het blijft een marginale marge: het echte gevaar zit in de alcohol zelf.

Kortom: drink niks, of zo weinig mogelijk. En wat je drinks moet je zelf weten.