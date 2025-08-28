ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alcohol is slecht – maar is wijn écht beter dan gin?

gezondheid
door Ans Vink
donderdag, 28 augustus 2025 om 10:56
c20307de-7cfb-466a-a822-009c283e7647
Alcohol is een vervelende stof. Allereerst raak je er verdoofd van. Kennelijk vinden heel veel mensen dat niet erg, maar raar is dat wel. Het leven is kennelijk alleen te harden (of je gezelschap) als je alles wat minder scherp ziet.
Daarnaast stijgt bij het minste gebruik van alcohol je kans op kanker. Het is dan ook geestig om mensen aan de rand van het zwembad te zien, druk in de weer met de zonnebrand, en met hun witte wijn.
De Richtlijnen goede voeding zijn glashelder: het beste is om géén alcohol te drinken, of maximaal één glas per dag. Maar voor wie die wijn, bier of gin tóch laat smaken, rijst de vraag: kun je met een slimme drankkeuze de schade beperken? Is wijn beter dan gin?
1. Elke druppel telt
De wetenschap is eensgezind: elke hoeveelheid alcohol is schadelijk, hoe weinig ook. Er is een duidelijk verband tussen alcohol en diverse vormen van kanker. Vooral het afbraakproduct acetaldehyde tast ons DNA aan, zelfs als je minder dan één glas per dag drinkt. De soort drank maakt vanuit gezondheidsperspectief slechts beperkt verschil; het draait vooral om de hoeveelheid pure alcohol die je binnenkrijgt.
2. Bier, wijn en sterke drank: verschil?
Of je kiest voor wijn, bier of gin, een standaardglas bevat telkens ongeveer 10 gram alcohol. Alleen bij speciaalbieren kan het percentage flink hoger zijn, terwijl je toch een groot glas drinkt – deze zijn daardoor relatief extra schadelijk. Maar tussen wijn, bier en sterke drank zijn de verschillen in hoeveelheid alcohol per drankje doorgaans klein. Qua calorieën is het plaatje vergelijkbaar: sterke drank (zoals gin) bevat relatief veel calorieën, maar ook bier en wijn tikken snel aan.
3. Is wijn dan toch gezonder?
Wijn heeft lang een gezonder imago gehad, met name door studies naar een lager risico op hart- en vaatziekten onder wijndrinkers. Maar die voordelen blijken vaak meer samen te hangen met een mediterrane levensstijl dan met wijn zelf. Het positieve effect wordt zwaar gerelativeerd: alle dranksoorten leveren gezondheidsrisico’s op, en de vermeende voordelen van wijn wegen daar niet tegenop.
4. Bijkomstigheid: suikers en calorieën
Rode wijn, witte wijn en zoete varianten hebben verschillende hoeveelheden calorieën, waarbij zoete wijn én sterke drank behoorlijk calorierijk zijn. Maar – het blijft een marginale marge: het echte gevaar zit in de alcohol zelf.
Kortom: drink niks, of zo weinig mogelijk. En wat je drinks moet je zelf weten.

Lees ook

Gestopt met drinken: zo blijf je ook emotioneel nuchterGestopt met drinken: zo blijf je ook emotioneel nuchter
Meer dan één glas wijn per jaar is schadelijk, zegt voormalig gezondheidsbaas van EngelandMeer dan één glas wijn per jaar is schadelijk, zegt voormalig gezondheidsbaas van Engeland
Hoe te ontspannen zonder alcohol. 5 tipsHoe te ontspannen zonder alcohol. 5 tips
10 tekenen dat je wat teveel drinkt10 tekenen dat je wat teveel drinkt
    Vorig artikel

    Wolf springt over wolfwerend raster in Gelderland

    Volgend artikel

    Zelensky meldt meer doden en schade aan EU-pand

    POPULAIR NIEUWS

    anp 472840588

    Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

    191588742_l

    Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

    ANP-453823329

    Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

    gandr-collage (1)

    De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland

    ANP-529548248

    Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"

    ANP-534114991

    Nieuwe studie: kans dat AMOC instort - en het hier dus steenkoud wordt - groter dan gedacht