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Wolven doden tientallen schapen in natuurgebied aan grens

Samenleving
door anp
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BRECHT (ANP) - In een Belgisch natuurgebied net over de grens hebben twee wolven onlangs 35 schapen doodgebeten. Zeker 17 andere schapen raakten gewond, en een deel daarvan is ook overleden. Drie schapen zijn vermist, laat herder Bert Plasmans vrijdag weten aan Vlaamse media. Het zou de dodelijkste aanval zijn sinds de wolf in 2018 terugkeerde in Vlaanderen.
De aanval gebeurde begin oktober in het natuurgebied Groot Schietveld. Dat ligt een paar kilometer ten zuiden van het Brabantse dorp Zundert, grofweg tussen Antwerpen en Breda. Daar leven twee wolven, die de namen Ben en Emma hebben gekregen.
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