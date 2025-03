AMSTERDAM (ANP) - Een woning aan de Krabbendamstraat in Amsterdam-Oost is maandagavond beschoten met een automatisch wapen, meldt de politie. Op dat moment keken enkele mensen in het huis televisie. Meerdere kogels vlogen door de woning, maar niemand raakte gewond. Bij het huis zijn tientallen hulzen gevonden.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het schietincident wordt onderzocht en de politie roept getuigen op zich te melden.