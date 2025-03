Buitenlandminister Israël: hervatting oorlog enige alternatief

JERUZALEM (ANP/AFP) - De hervatting van de oorlog in de Gazastrook is voor Israël het enige alternatief volgens de minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar. Volgens Saar was het bestand dat 19 januari inging, bedoeld om alle gijzelaars of hun stoffelijke resten naar Israël te laten terugkeren, maar is dat niet gelukt.

Volgens Saar heeft de Palestijnse beweging Hamas geweigerd de eerste fase van het bestand te verlengen. De tweede fase zou deze maand zijn begonnen, maar Israël wilde de eerste fase langer laten duren en onderhandelingen daarover zijn mislukt.