BARENDRECHT (ANP) - Bij een woning aan de Mandenmakerij in Barendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. De politie denkt dat waarschijnlijk zwaar vuurwerk is gebruikt. De entree van de woning is daardoor beschadigd en ruiten zijn gesneuveld. Volgens de politie is het pand de afgelopen tijd al eerder doelwit geweest.

Er zijn geen gewonden. De politie is nog op zoek naar de dader. Bij het pand was al cameratoezicht geïnstalleerd. Ook is de deurbelcamera veiliggesteld.