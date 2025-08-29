ECONOMIE
Dodental na zware Russische aanval op Kyiv gestegen

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 3:14

KYIV (ANP/RTR) - Bij de grote aanval van Rusland op de Oekraïense hoofdstad Kyiv in de nacht van woensdag op donderdag zijn zeker 23 doden gevallen, melden autoriteiten in de stad. Eerder werd rekening gehouden met achttien dodelijke slachtoffers.
Volgens Oekraïne voerde Rusland met drones en raketten een van de grootste aanvallen uit sinds het begin van de oorlog. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky suggereerde dat de aanval een reactie was op recente diplomatieke pogingen om een einde te maken aan het conflict.
De aanval is internationaal veroordeeld. VN-chef António Guterres liet weten dat aanvallen op burgers en civiele infrastructuur "in strijd zijn met het internationaal humanitair recht, onaanvaardbaar zijn en onmiddellijk moeten stoppen". Ook vanuit de EU, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten klonk felle kritiek.
