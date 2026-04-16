Woningbouwzaken krijgen langer voorrang bij Raad van State

DEN HAAG (ANP) - Om het huizentekort tegen te gaan, blijft de Raad van State woningbouwzaken met voorrang behandelen. De hoogste bestuursrechter doet dat al sinds de zomer van 2024 en meldt in zijn jaarverslag hiermee door te gaan tot in elk geval de zomer van 2027. Deze tijdelijke maatregel heeft ervoor gezorgd dat 470 woningbouwprojecten sneller van start konden gaan. Die zijn samen goed voor 96.000 huizen.

De meeste grote woningbouwzaken zijn inmiddels afgerond volgens de raad. Daarom heeft de bestuursrechter nu ruimte om andere en ook oudere zaken op te pakken. "Ook de partijen in die zaken hebben behoefte aan duidelijkheid."

De eerste anderhalf jaar hebben met name grote zaken die goed waren voor duizenden woningen voorrang gekregen. Het afgelopen jaar waren vooral de wat kleinere projecten van tussen de 20 en 100 woningen aan de beurt. Woningbouwzaken duren nu gemiddeld ongeveer een jaar. "Dat is aanzienlijk sneller dan de doorlooptijd in andere omgevingszaken", schrijft de raad.