Nachtelijke joyride: Noorse puber (14) steelt stadsbus en rijdt ermee naar Zweden

Een 14-jarige jongen wist deze week doodleuk een Noorse stadsbus te stelen en ermee naar Zweden te rijden. Zijn bizarre nachtelijke avontuur kwam pas na 180 kilometer ten einde in de regio Bohuslänna na ingreep van de lokale autoriteiten.

Dinsdagochtend rond 04.00 uur kregen Zweedse agenten een opmerkelijk verzoek van hun Noorse collega’s. Een bus was verdwenen en de gps gaf aan dat het voertuig inmiddels de grens was gepasseerd. Sterker nog: de bus bevond zich al bij de Uddevallabrug.

Politie rukt groot uit

Meerdere politie-eenheden gingen direct op pad om de bus te onderscheppen. Het voertuig reed zuidwaarts over de E6 en werd uiteindelijk gespot ten noorden van Stenungsund. Agenten gaven de chauffeur een stopteken en maakten zich op voor een mogelijk complexe aanhouding.

De verrassing was echter groot toen bleek wie er achter het stuur zat: een 14-jarige jongen. Hij was erin geslaagd een bus te stelen in een dorp nabij Oslo, langs grenscontroles te komen en urenlang door Zweden te rijden.

Jeugdzorg

Na zijn arrestatie werd de tiener direct overgedragen aan jeugdzorg. Er is aangifte gedaan van illegaal rijden, maar gezien zijn leeftijd ligt de nadruk voorlopig op begeleiding en toezicht. De bus is inmiddels opgehaald door het Noorse busbedrijf.

Het is niet de eerste keer dat de jongen een bus meeneemt. Volgens de Noorse omroep NRK was hij eerder betrokken bij een soortgelijk incident in Stavanger, waarbij hij uren rondreed voordat hij het voertuig terugbracht.

Hoe hij opnieuw een bus aan de praat kreeg en waar hij leerde rijden, blijft vooralsnog een raadsel.