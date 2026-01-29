Woningcorporaties komen veel geld tekort, waarschuwt autoriteit

DEN HAAG (ANP) - Als woningcorporaties er niet veel meer geld bij krijgen, kunnen ze niet de honderdduizenden woningen bijbouwen die ze hebben afgesproken. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) in een advies aan het kabinet. Naar schatting komen corporaties 19 miljard euro tekort. De autoriteit ziet drie opties: meer overheidsgeld, hogere huren of minder nieuwbouw en verduurzaming.

Voor het geld dat mensen kwijt zouden zijn aan hogere huren, kan de overheid hen ook weer compenseren, aldus de Aw. Dat komt dus indirect alsnog neer op extra overheidsgeld voor corporaties. Komt er geen geld bij, dan "moeten de ambities worden bijgesteld". De bedoeling is dat corporaties de komende jaren ongeveer 300.000 nieuwe woningen neerzetten.

Het tekort is een "enorm verschil" ten opzichte van 2024, toen het tekort nog op zo'n 5 miljard werd geschat, schrijft de Aw. Hogere onderhoudskosten en een verwachte rentestijging verklaren een groot deel van het verschil.