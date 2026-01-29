ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Woningcorporaties komen veel geld tekort, waarschuwt autoriteit

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 14:20
anp290126171 1
DEN HAAG (ANP) - Als woningcorporaties er niet veel meer geld bij krijgen, kunnen ze niet de honderdduizenden woningen bijbouwen die ze hebben afgesproken. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) in een advies aan het kabinet. Naar schatting komen corporaties 19 miljard euro tekort. De autoriteit ziet drie opties: meer overheidsgeld, hogere huren of minder nieuwbouw en verduurzaming.
Voor het geld dat mensen kwijt zouden zijn aan hogere huren, kan de overheid hen ook weer compenseren, aldus de Aw. Dat komt dus indirect alsnog neer op extra overheidsgeld voor corporaties. Komt er geen geld bij, dan "moeten de ambities worden bijgesteld". De bedoeling is dat corporaties de komende jaren ongeveer 300.000 nieuwe woningen neerzetten.
Het tekort is een "enorm verschil" ten opzichte van 2024, toen het tekort nog op zo'n 5 miljard werd geschat, schrijft de Aw. Hogere onderhoudskosten en een verwachte rentestijging verklaren een groot deel van het verschil.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

ANP-510416902

Het eerste wapenfeit van de coalitie: Meer bonussen voor bankmedewerkers

Loading