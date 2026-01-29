Politiemedewerker (61) aangehouden en in cel gezet

BREDA (ANP) - Een 61-jarige politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant is aangehouden. Het Openbaar Ministerie wil "in het belang van het onderzoek" niet meedelen waarom de man is aangehouden. In dezelfde zaak is ook een 23-jarige vrouw aangehouden. Het OM doet ook geen uitspraak over de verdenking tegen haar.

Vorige week heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda besloten dat beide verdachten negentig dagen langer blijven vastzitten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de politiemedewerker.