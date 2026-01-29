TotalEnergies herstart omstreden lng-project in Mozambique

MAPUTO (ANP/AFP) - Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies heeft een groot gasproject in het noorden van Mozambique formeel weer opgestart. De bouw van een grote lng-installatie is omstreden. Volgens milieuorganisaties gaat die ten koste van lokale boeren en vissers en draagt de gaswinning bij aan instabiliteit in de regio, die gebukt gaat onder jihadistische aanvallen.

De aanval van islamisten in 2021 op de stad Palma, dicht bij het lng-project, was voor projectleider TotalEnergies reden om de werkzaamheden stil te leggen met een beroep op overmacht. Volgens schattingen kwamen bij dat geweld honderden mensen om het leven.

Volgens de Mozambikaanse president Daniel Chapo biedt de gaswinning veel kansen voor de economie van het land, waar veel mensen in armoede leven.

De Nederlandse maritiem dienstverlener Van Oord is ook betrokken bij het project, voor de aanleg van pijpleidingen in zee. Een woordvoerster laat weten dat het bedrijf de werkzaamheden zal hervatten.