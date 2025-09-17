Woningen Heerlen ontruimd om vondst mogelijk explosief

HEERLEN (ANP) - Vanwege de vondst van een mogelijk explosief in een woning aan de Corneliuslaan in Heerlen worden enkele woningen in die straat ontruimd. Dat melden de hulpdiensten.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakte om 15.17 uur melding van de ontruiming van enkele woningen door de vondst van explosieven. De politie spreekt van een mogelijk explosief. Volgens een woordvoerder komt een explosievenverkenner van de politie ter plaatse. Die zal het materiaal onderzoeken en dan wordt duidelijk wat er verder moet gebeuren, aldus de zegsman.