Woonministerie herkent zich niet in noodkreet over 500.000 huizen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening herkent zich niet in de waarschuwing van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat de bouw van ongeveer 500.000 woningen de komende jaren dreigt vast te lopen. "Het verschilt per project en per regio", antwoordt een woordvoerder van demissionair woonminister Mona Keijzer. "Dus het is niet zo dat projecten daadwerkelijk niet kunnen doorgaan als er knelpunten zijn."

De woordvoerder is het met het IPO eens dat stikstof en het volle stroomnet woningbouw in de weg liggen. "We zijn hard aan het werk om dat op te lossen." Maar volgens de provincies zijn ook jaarlijks miljarden extra nodig. Het ministerie verwacht juist dat het budget voor de komende vijf jaar "grotendeels toereikend" is.

"We nemen deze oproep absoluut serieus en we herkennen de signalen en knelpunten die ze geven", aldus de woordvoerder. "Maar er zijn natuurlijk ook volgende week verkiezingen." Keijzers ministerie ziet de noodkreet van het IPO dus ook als oproep aan een volgend kabinet om aan woningbouw te blijven werken.