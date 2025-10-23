Opvang voor dakloze mensen in Den Haag eerder open om storm

DEN HAAG (ANP) - Dakloze mensen zijn in Den Haag donderdagmiddag al welkom bij het Leger des Heils voor opvang, laat een woordvoerster van de gemeente weten. De winterkouderegeling gaat eigenlijk pas op 1 november in, maar vanwege storm Benjamin kunnen mensen deze donderdag al terecht.

De opvang is open vanaf 17.00 uur. Mensen kunnen een warme maaltijd krijgen. Er is plaats voor tachtig dakloze mensen. Of de opvang openblijft, of alleen donderdag opent en dan weer sluit tot 1 november, is volgens de gemeentewoordvoerster afhankelijk van het weer.

Den Haag is de enige stad waar de winterkouderegeling ook ingaat bij de weerswaarschuwing code oranje, zo valt te lezen op de website van het Leger des Heils. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de winteropvang daar inderdaad pas later opengaat.