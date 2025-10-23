ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opvang voor dakloze mensen in Den Haag eerder open om storm

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:32
anp231025190 1
DEN HAAG (ANP) - Dakloze mensen zijn in Den Haag donderdagmiddag al welkom bij het Leger des Heils voor opvang, laat een woordvoerster van de gemeente weten. De winterkouderegeling gaat eigenlijk pas op 1 november in, maar vanwege storm Benjamin kunnen mensen deze donderdag al terecht.
De opvang is open vanaf 17.00 uur. Mensen kunnen een warme maaltijd krijgen. Er is plaats voor tachtig dakloze mensen. Of de opvang openblijft, of alleen donderdag opent en dan weer sluit tot 1 november, is volgens de gemeentewoordvoerster afhankelijk van het weer.
Den Haag is de enige stad waar de winterkouderegeling ook ingaat bij de weerswaarschuwing code oranje, zo valt te lezen op de website van het Leger des Heils. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de winteropvang daar inderdaad pas later opengaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

anp221025252 1

Bontenbal 'baalt' van eigen uitspraak over homoseksuele leerlingen

anp231025116 1

Ouwehand zegt interview met Tubantia op Universiteit Twente af

shutterstock_2214387893

Hoe je eczeem herkent en wat je eraan kunt doen

Loading