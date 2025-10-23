ECONOMIE
Lavreysen op WK baan alsnog naar kwartfinales keirin

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:36
anp231025192 1
SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen heeft zich bij de WK baanwielrennen in Chili via een omweg alsnog geplaatst voor de kwartfinales van het onderdeel keirin. De veelvoudig wereldkampioen slaagde er niet in om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar won zijn race in de herkansingen, waarin telkens vier renners reden om één ticket.
Jeffrey Hoogland had zich wel rechtstreeks gekwalificeerd voor de kwartfinales. Tijmen van Loon, de derde Nederlandse deelnemer, strandde in de herkansingen.
Op de keirin starten zes renners - in de herkansingen vier - die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst. Lavreysen is regerend olympisch kampioen op het onderdeel. Samen met Hoogland en Roy van den Berg pakte hij woensdag al het goud op de teamsprint.
